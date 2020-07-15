Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarında durum
15.07.2020 09:15 | Son Güncelleme: 15.07.2020 09:47

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı-Hadımköy kavşakları arası Edirne yönünde devam eden üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten 2 yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Silivri-Çatalca kavşakları 8-20 kilometreleri arasındaki asfaltlama çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 36-42 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle İzmir-Çandarlı yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten 2 yönlü olarak sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 28-30 kilometreleri arasındaki üstyapı, Antakya-Reyhanlı yolunun 39-44 kilometreleri arasındaki üstyapı onarım, Balıkesir-Dursunbey yolu üzerinde bulunan köprülerde genleşme derz ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Kıbrısköy-Samsun kavşakları 2-3 kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Samsun yönü trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten 2 yönlü izin veriliyor.

Tosya-Osmancık-Merzifon yolunun 18-19 kilometrelerindeki şevlerden taş düşmesini önlemek amacıyla yapılan çelik ağ germe çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Van-Erciş yolunun 20-23 kilometreleri arasındaki bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım sağ şeride yönlendiriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 19. kilometresindeki (Erikliman mevkisi) trafik uyarıcı sistemleri montaj çalışmaları nedeniyle her 2 yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

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