Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı-Hadımköy kavşakları arası Edirne yönünde devam eden üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten 2 yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Silivri-Çatalca kavşakları 8-20 kilometreleri arasındaki asfaltlama çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 36-42 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle İzmir-Çandarlı yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten 2 yönlü olarak sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 28-30 kilometreleri arasındaki üstyapı, Antakya-Reyhanlı yolunun 39-44 kilometreleri arasındaki üstyapı onarım, Balıkesir-Dursunbey yolu üzerinde bulunan köprülerde genleşme derz ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Kıbrısköy-Samsun kavşakları 2-3 kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Samsun yönü trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten 2 yönlü izin veriliyor.

Tosya-Osmancık-Merzifon yolunun 18-19 kilometrelerindeki şevlerden taş düşmesini önlemek amacıyla yapılan çelik ağ germe çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Van-Erciş yolunun 20-23 kilometreleri arasındaki bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım sağ şeride yönlendiriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 19. kilometresindeki (Erikliman mevkisi) trafik uyarıcı sistemleri montaj çalışmaları nedeniyle her 2 yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA