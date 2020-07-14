Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir çevre yolunun Cengizhan-Onur kavşakları 0-1. kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle Cengizhan katılım yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Kırıkkale-Karakeçili yolunun 20-29. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

İstanbul-Kocaeli yolunun 10-58. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-11. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16, Anamur-Aydıncık yolunun (Aydıncık şehir geçişi) 51-54, Selçuk-Kuşadası yolunun 11-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Yozgat-Zile yolunun 14-15. kilometrelerinde heyelan çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA