Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı Kavşağı-Hadımköy Kavşağı 0-3'üncü kilometreleri arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne yönünde 22.00-06.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Kıbrısköy Kavşağı-Samsun Kavşağı 2-3'üncü kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları sebebiyle Samsun yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 36-42'nci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle İzmir-Çandarlı yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bozüyük-İnönü-Kütahya yolunun 7-9'uncu kilometrelerinde istinat duvarı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Manavgat-Alanya Ayrımı-Beydiğin yolunun 51-67'nci, Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 14-20'nci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Niksar yolunun 49-50'nci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ermenek-Mut yolunun Ermenek Şehir Geçişi (Keleşoğlu Camii)-Kazancı Kavşağı arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Ermenek Çevre Yolu'ndan gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 53-54'üncü kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Şanlıurfa şehir geçişinde 10-12'nci kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA