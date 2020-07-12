Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşaklarındaki araç üst geçidi orta ayak imalatı çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı-Hadımköy kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapıldığından otoyolun Edirne yönü her gün 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılıyor, sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 17 ile 23. kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme çalışması nedeniyle Kızılcahamam-Gerede yönü trafiğe kapatıldı. Bu nedenle, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Söke-Milas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 26 ile 33. kilometreleri arasındaki üstyapı, Tosya-Osmancık-Merzifon yolunun 11 ile 12. kilometrelerindeki şevlerden taş düşmesini önlemek amacıyla yapılan çelik ağ germe, Malatya-Sivas yolunun 30 ile 33. kilometreleri arasındaki Kuruçay Köprüsü üzerindeki çalışma nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ermenek-Mut yolunun Ermenek şehir geçişi-Kazancı kavşağı arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak, ulaşım Ermenek çevre yolundan gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 78 ile 81. kilometreleri arasındaki asfaltlama çalışması dolayısıyla ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 7. kilometresindeki yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: AA