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Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarında durum
09.07.2020 08:33 | Son Güncelleme: 09.07.2020 08:33

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı-Hadımköy kavşakları 0-3. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Edirne yönü her gün 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Kıbrısköy-Samsun kavşakları 2-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Akhisar yolu üzerinde bulunan köprülerde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Söke-Milas yolunun 58-61. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Zonguldak il sınırı-Bartın yolunun 2-8. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Aliağa-İzmir yolunun 25. kilometresinde TEİAŞ'ın yapacağı enerji iletim hattı çekim çalışmaları dolayısıyla bugün 13.00-17.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Kayseri-Kırşehir yolu üzerinde bulunan Himmetdede geçişinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 3-36. kilometrelerinde heyelan önleme (şev temizliği) çalışmaları sebebiyle 07.00-19.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 9-13. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Bala-Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 19. kilometresinde (Erikliman mevkisi) trafik uyarıcı sistemleri montaj çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

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