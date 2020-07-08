Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Kıbrısköy-Samsun kavşakları 2-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 44. kilometresindeki İbrikli Tüneli ile 65. kilometresindeki Seyitler-2 Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bugün 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Silivri-Çatalca kavşağı 8-20. kilometrelerinde asfaltlama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

İstanbul-Kocaeli yolunun Gebze şehir geçişinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 29-30. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü yapılıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 39. kilometresindeki Kınık (Mezit) Tüneli'nde bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Merzifon-Çorum yolunun 0-2. kilometrelerinde kavşak imalatı çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Suşehri-Gölova-Refahiye yolunun 6-12. kilometrelerinde yol yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA