Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Kıbrısköy-Samsun kavşakları 2-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Silivri-Çatalca kavşakları 8-20. kilometrelerinde asfaltlama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İstanbul-Kocaeli yolunun Gebze şehir geçişinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 29-30. kilometrelerinde (Kızılcahamam Hastanesi kavşağı ve bağlantı yolları) üstyapı yenileme çalışması yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 39. kilometresindeki Kınık (Mezit) Tüneli'nde bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Gökova-Köyceğiz yolunun 13-15. kilometrelerinde asfaltlama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-4. kilometrelerinde Beyşehir çevre yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Merzifon-Çorum yolunun 0-2. kilometrelerinde (Merzifon OSB Kavşağı) kavşak imalatı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 44. kilometresindeki İbrikli Tüneli ile 65. kilometresindeki Seyitler-2 Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Suşehri-Gölova-Refahiye yolunun 6-12. kilometrelerinde yol yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA