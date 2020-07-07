Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarında durum
07.07.2020 08:11 | Son Güncelleme: 07.07.2020 08:52

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Kıbrısköy-Samsun kavşakları 2-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Silivri-Çatalca kavşakları 8-20. kilometrelerinde asfaltlama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İstanbul-Kocaeli yolunun Gebze şehir geçişinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 29-30. kilometrelerinde (Kızılcahamam Hastanesi kavşağı ve bağlantı yolları) üstyapı yenileme çalışması yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 39. kilometresindeki Kınık (Mezit) Tüneli'nde bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Gökova-Köyceğiz yolunun 13-15. kilometrelerinde asfaltlama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-4. kilometrelerinde Beyşehir çevre yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Merzifon-Çorum yolunun 0-2. kilometrelerinde (Merzifon OSB Kavşağı) kavşak imalatı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 44. kilometresindeki İbrikli Tüneli ile 65. kilometresindeki Seyitler-2 Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Suşehri-Gölova-Refahiye yolunun 6-12. kilometrelerinde yol yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA

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