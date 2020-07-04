Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında durum
04.07.2020 08:55 | Son Güncelleme: 04.07.2020 09:32

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı-İzmit Kandıra Kavşağı arasındaki Gültepe mevkisinde alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Basın Ekspres yolunun Çobançeşme Kavşağı'ndan Mahmutbey batı kavşağına gidiş istikametindeki üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, diğer istikamet veya alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Akseki-Manavgat-Alanya ayrımı yolunun 34-39. kilometrelerinde 6 Temmuz'a kadar 13.00-17.00 saatlerinde yapılacak patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Kuşadası-Söke yolunun Kuşadası şehir geçişi 4-15. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 16. kilometresindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım servis yollarından yapılıyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometreleri Çamlıca mevkisinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kemer-Kumluca yolunun 23-24. kilometreleri Çıralı Kavşağı mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Trabzon-Rize yolunun 15-19. kilometrelerinde (Arsin şehir geçişi) sinyalizasyon sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Çorum-Ortaköy yolunun 8-24. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerinde devam eden çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

Manşet

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