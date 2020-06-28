Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşakları arasındaki Gültepe mevkisinde devam eden alt geçit çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Koyundere-Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 26-40 kilometreleri arasındaki asfaltlama çalışmaları sebebiyle Çandarlı-İzmir yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikamete yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları arasındaki Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağının yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Akseki-Manavgat yolunun 7-10 kilometreleri arasındaki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 13.00-17.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak.

Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 29-30 kilometrelerindeki (Kızılcahamam Hastanesi kavşak ve bağlantı Yolları) üstyapı yenileme, Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48 kilometrelerindeki altgeçit yapım çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Mekece-Bozüyük yolunun 36-41 kilometreleri arasındaki Osmangazi ve Ertuğrulgazi tünellerinde sürdürülen bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle tünellerin Bilecik yönündeki tüpleri trafiğe kapatılarak ulaşım tünellerin diğer istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 15-19 kilometreleri arasındaki (Arsin şehir geçişi) sinyalizasyon sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21 kilometreleri arasındaki Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu yapımı kapsamındaki üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 13-53 kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerinde devam eden asfalt sathi kaplama çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA