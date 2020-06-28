Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında durum
28.06.2020 08:57 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:16

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşakları arasındaki Gültepe mevkisinde devam eden alt geçit çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Koyundere-Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 26-40 kilometreleri arasındaki asfaltlama çalışmaları sebebiyle Çandarlı-İzmir yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikamete yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları arasındaki Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağının yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Akseki-Manavgat yolunun 7-10 kilometreleri arasındaki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 13.00-17.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak.

Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 29-30 kilometrelerindeki (Kızılcahamam Hastanesi kavşak ve bağlantı Yolları) üstyapı yenileme, Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48 kilometrelerindeki altgeçit yapım çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Mekece-Bozüyük yolunun 36-41 kilometreleri arasındaki Osmangazi ve Ertuğrulgazi tünellerinde sürdürülen bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle tünellerin Bilecik yönündeki tüpleri trafiğe kapatılarak ulaşım tünellerin diğer istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 15-19 kilometreleri arasındaki (Arsin şehir geçişi) sinyalizasyon sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21 kilometreleri arasındaki Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu yapımı kapsamındaki üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 13-53 kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerinde devam eden asfalt sathi kaplama çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

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