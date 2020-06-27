Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB Kavşağı-Gebze Kavşağı arasındaki Gebze mevkisinde, araç üst geçidi orta ayak imalatı yapım çalışması nedeniyle her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım iki yönde iki şerit olarak sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Kahramankazan Kavşağı 2-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten kontrollü devam edilecek.

Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Silifke-Mut yolunun 0-7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanacak.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 16-20. kilometrelerinde (Kürtün Kavşağı mevkisi) yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam edilecek.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Tokat-Sivas yolunun (Tokat Çevre Yolu) 21-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştirilecek.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 18-20, Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanacak.

Kaynak: AA