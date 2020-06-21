Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı gişeleri-Silivri kavşağı 4-12. kilometreleri arasında güney taşıma yolu (Edirne-İstanbul istikameti) kuzey taşıma yoluna aktarılarak, trafik akışı iki yönlü sağlanacak.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Avrupa yönünde araç sayım sistemi ve TAK montajı çalışmaları nedeniyle 26 Haziran'a kadar saat 00.00-06.00 arasında şerit daraltmaları yapılacak.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan Kavşağı 2-8. kilometreleri arasında, üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle 1 Temmuz'a kadar İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten kontrollü gerçekleştirilecek.
İzmir Çevre Yolu Cengizhan-Onur Kavşağı 0-1 kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla "Cengizhan Katılım Yolu" trafiğe kapatılarak, ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden yapılacak.
Balıkesir-Akhisar Yolu üzerinde bulunan köprülerde, genleşme derz ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanacak.
Seydişehir-Bozkır Yolunun 6-16. kilometreleri arasında, yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştirilecek.
Akseki-Manavgat-Alanya Yolunun 34-39. kilometreleri arasında, patlatmalı kazı çalışması dolayısıyla 13.00-17.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak.
Ünye-Fatsa Yolunun 0-14. kilometreleri arasında bulunan köprülerde, genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak yapılacak.
Çaldıran-Doğubeyazıt Yolunun 20-23. kilometreleri arasındaki, yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım sağ yönden kontrollü olarak sağlanacak.
Zonguldak-Devrek-Mengen Yolunun 9-11. kilometreleri arasındaki, heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA