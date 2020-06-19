Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yönünde araç sayım sistemi ve TAK montajı çalışmaları nedeniyle 26 Haziran'a kadar 00.00-06.00 saatlerinde şerit daraltmaları yapılacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 2-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşakları Gültepe mevkisinde alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerindeki Belevi Köprüsü'nde genleşme derzlerinde onarım çalışmaları dolayısıyla İzmir-Aydın yönü trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

İstanbul-Kocaeli yolunun 10-58. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gökova-Köyceğiz yolunun 13-15. kilometrelerinde asfalt çalışmaları sebebiyle sol şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 19-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ayaş-Yenikent-Ankara yolunun 22-24. kilometrelerindeki demir yolları yapım çalışmaları nedeniyle Ayaş-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü devam ediyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 9-12. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü izin veriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-36. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım Korkuteli-Antalya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Kaynak: AA