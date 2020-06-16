Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarında durum
16.06.2020 08:25 | Son Güncelleme: 16.06.2020 08:28

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yönünde araç sayım sistemi ve TAK montajı çalışmaları nedeniyle 16-26 Haziran döneminde 00.00-06.00 saatlerinde şerit daraltmaları yapılacak. Ayrıca, 17-18 Haziran'daki çalışmalar nedeniyle sürücüler, iki şerit olarak servis yoluna yönlendirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 2-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten kontrollü devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşakları Gültepe mevkisinde alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerindeki Belevi Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışmaları dolayısıyla İzmir-Aydın yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten izin veriliyor.

Keşan-Tekirdağ yolunun 25-29. kilometrelerinde (Ahievren mevkisi) Çanakkale Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten sağlanıyor.

Emirdağ-Çay yolunun 18-19 ve 46-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Tokat-Niksar yolunun 49-50. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Dereli-Şebinkarahisar-Sivas yolunun 58-59. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle (Tamzara Kavşağı) Sivas istikametinde ulaşım Hacıömer Köyü ve Avutmuş Mahallesi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Bala-Karakeçili-Kaman yolunun 30-34. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Bala-Karakeçili-Kaman yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü yapılıyor.

Çanakkale-Çan yolunun 2-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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