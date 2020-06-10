Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı Gişeleri-Silivri Kavşağı 4-12. kilometrelerinde Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 6-7. kilometrelerinde köprü genleşme derzlerinde yapılacak onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden geliş-gidiş olarak sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Limontepe kavşak kollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sol ve sağ şeritler sırayla trafiğe kapatılıyor.

Akseki-Manavgat-Alanya yolunun 34-36. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması yapılıyor. Bu sebeple bugün 10.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapalı olacak.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-4. kilometrelerinde Beyşehir çevre yolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu çalışmaları kapsamında üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerinde bağlantı yolu yapım çalışmaları nedeniyle Nevşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Aksaray istikametinden kontrollü sürdürülüyor.

Rize-Pazar yolunun 48-49. kilometrelerindeki Pazar-1 ve Pazar-2 tünellerinde başlatılan bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA