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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarında durum
08.06.2020 08:29 | Son Güncelleme: 08.06.2020 08:29

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Mudanya kavşakları 4. kilometresinde Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında otoyol geçişi üzerindeki imalat çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Söz konusu otoyolun Altınova-Kılıç kavşakları 4. kilometresinde de yapım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşakları Gebze mevkisinde 2 bin 500 metrelik kesimde araç üst geçidi orta ayak imalatı yapım çalışması dolayısıyla her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma gidiş-geliş yönlerinde ikişer şeritten izin veriliyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44, Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 14-20, Kumluca-Antalya yolunun 30-34, Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 23-25 ve Ortaklar-Aydın yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mecitözü-Amasya yolunun 9-36. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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