Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli-Kandıra yolunun Üniversite Kavşağı kesiminde Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları arasında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sürdürülüyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur kavşakları 0-1. kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle Cengizhan Mahallesi katılım yolu trafiğe kapatıldığından, ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden devam ediyor.

İnönü-Bilecik-Kütahya il sınırı yolunun 4. kilometresindeki Sarısu Köprüsü'nde tabliye bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla 3-5. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Manavgat-Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 51-67. kilometreleri ile Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki tünelde bakım onarım, Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerinde de aydınlatma sistemi montaj çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ünye-Fatsa yolunun 0-14. kilometrelerindeki köprülerde genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10 ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: AA