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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kara yollarında durum
03.06.2020 07:57 | Son Güncelleme: 03.06.2020 07:57

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli-Kandıra yolunun Üniversite Kavşağı kesiminde Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları arasında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sürdürülüyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur kavşakları 0-1. kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle Cengizhan Mahallesi katılım yolu trafiğe kapatıldığından, ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden devam ediyor.

İnönü-Bilecik-Kütahya il sınırı yolunun 4. kilometresindeki Sarısu Köprüsü'nde tabliye bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla 3-5. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Manavgat-Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 51-67. kilometreleri ile Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki tünelde bakım onarım, Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerinde de aydınlatma sistemi montaj çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ünye-Fatsa yolunun 0-14. kilometrelerindeki köprülerde genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10 ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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