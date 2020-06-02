Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kara yollarında durum
02.06.2020 08:17 | Son Güncelleme: 02.06.2020 08:17

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımında Cengizhan Mahallesi katılım kolundaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 1-8. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer yönden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 16. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu kapsamındaki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Selçuk-Kuşadası yolunun 7-9. kilometrelerindeki istinat duvarı yapım çalışması dolayısıyla tek şerit araç trafiğine kapatıldı. Bu mevkide ulaşıma diğer şeritten kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-6, Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Hekimhan-Malatya yolunun 28-29. kilometrelerindeki Sarsap Tüneli'nde bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunun 37-39. kilometrelerinde (Üç Yol mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Karakurt-Kağızman yolunun 22-36. kilometrelerindeki Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma alternatif güzergahlardan izin veriliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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