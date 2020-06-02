Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımında Cengizhan Mahallesi katılım kolundaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 1-8. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer yönden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 16. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu kapsamındaki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Selçuk-Kuşadası yolunun 7-9. kilometrelerindeki istinat duvarı yapım çalışması dolayısıyla tek şerit araç trafiğine kapatıldı. Bu mevkide ulaşıma diğer şeritten kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-6, Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Hekimhan-Malatya yolunun 28-29. kilometrelerindeki Sarsap Tüneli'nde bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunun 37-39. kilometrelerinde (Üç Yol mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Karakurt-Kağızman yolunun 22-36. kilometrelerindeki Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma alternatif güzergahlardan izin veriliyor.

Kaynak: AA