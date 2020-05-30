Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı Kavşağı-Konya Kavşağı arasında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Manisa-İzmir yolunun Sabuncubeli Tüneli'nin Manisa tarafında bulunan bağlantı yolunda (Eski Manisa Yolu) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Trafik tünel içinden gerçekleştiriliyor. Tünel içinden geçmesi mümkün olmayan tehlikeli madde taşıyan araçlar ve gabarisi yüksek olan araçlar İzmir-Turgutlu yoluna yönlendiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı-Yenişehir ayrımı yolunun 1-4'üncü kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 4-20'nci kilometreleri arasında bulunan T1, T2, T3 ve Zeytinlik tünellerinde sistem montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Akseki-Manavgat yolunun 0-12, Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 14-20, Refahiye-İliç yolunun 22-52'nci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 61-63'üncü kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-14'üncü kilometreleri arasında üst yapı yenileme ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA