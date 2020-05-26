Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kara yollarında durum
26.05.2020 08:57 | Son Güncelleme: 26.05.2020 08:57

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Genel Müdürlük sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz sağlanıyor. Uygulama, yarın saat 07.00'da sona erecek.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı kolları yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan tehlikesi sebebiyle yolun 23-25. kilometreleri Mengen-Yeniçağa yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerindeki heyelan ıslah, Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometreleri arasındaki yol yapım, Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71. kilometreleri arasındaki yol yapım, Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometreleri arasındaki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 4-20. kilometreleri arasında bulunan T1, T2, T3 ve Zeytinlik tünellerindeki sistem montaj, Tokat-Sivas yolunun (Tokat Çevre Yolu) 17-18. kilometrelerindeki yol yapım, Hekimhan-Malatya yolunun 28-29. kilometrelerinde yer alan Sarsap Tüneli'ndeki bakım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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