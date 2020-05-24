Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 27 Mayıs Çarşamba günü saat 07.00'a kadar Genel Müdürlüğün sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçişler ücretsiz olacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarındaki Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 35-39. kilometreleri arasındaki Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamındaki alt geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma her iki yönde servis yolundan izin veriliyor.

Bursa-Eskişehir yolunun 39. kilometresindeki Mezit Tüneli'nde sürdürülen bakım çalışmaları nedeniyle tünel trafiğe kapatılarak ulaşım Eskişehir-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Suşehri-Refahiye yolunun 11-13 kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Turhal-Tokat yolunun 0-2. kilometreleri arasındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerindeki bağlantı yolu yapım çalışmaları dolayısıyla Nevşehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma Aksaray istikametinden kontrollü olarak izin veriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometreleri arasındaki üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Emirdağ-Çay yolunun 18-19. ile 46-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA