Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşakları 42-44. kilometrelerinde araç üst geçidi orta ayak imalatı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun her iki yönünde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım ikişer şeritten sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 26-31. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşakları 15. kilometresindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Manisa-İzmir yolunun 10-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ankara-Konya yolunun 16. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu yapımı kapsamında köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-36. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple yolun 33-35. kilometrelerinde ulaşım Korkuteli-Antalya istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Emirdağ-Çay yolunun 18-19 ile 46-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 64-66. kilometrelerinde (Kozlu şehir geçişi) Kozlu Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Torul-Gümüşhane-Bayburt yolunun 54-57. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Siirt-Batman yolunun 61-64. kilometrelerinde (Reşat Baysal Köprüsü mevkisi) Ilısu Barajı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ulaşım yeni yapılan varyanttan iki yönlü sağlanıyor.

Kaynak: AA