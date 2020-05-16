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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarında durum
16.05.2020 08:42 | Son Güncelleme: 16.05.2020 08:42

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Karapürçek Kavşağı-Havalimanı Kavşağı 10-11'inci kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti yan yol ve katılım kolu trafiğe kapatılarak ulaşım diğer kavşak kollarına yönlendiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Altınova Kavşağı-Kılıç Kavşağı 4'üncü kilometresinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Batı Kavşağı-İzmit Kandıra Kavşağı arasındaki Gültepe mevkisinde köprü prefabrik kiriş yerleştirilmesi çalışması nedeniyle Körfez Kavşağı ile İzmit Kandıra Kavşağı arası her iki yönde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D-100 yoluna yönlendiriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-36'ncı kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle 33-35'inci kilometrelerinde ulaşım Korkuteli-Antalya istikametinde iki yönlü sağlanıyor.

Kuşadası Söke yolunun 4-15'inci kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 33-35'inci kilometreleri arasında Baltalin Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Beyşehir-Konya yolunun 4-12'nci kilometreleri arasında yol yapım ve üstyapı onarım, Tokat-Niksar yolunun 49-50'nci kilometreleri arasında da yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden sağlanıyor.

Giresun-Trabzon yolunun 45-48'inci kilometreleri arasında Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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