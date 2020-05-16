Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Karapürçek Kavşağı-Havalimanı Kavşağı 10-11'inci kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti yan yol ve katılım kolu trafiğe kapatılarak ulaşım diğer kavşak kollarına yönlendiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Altınova Kavşağı-Kılıç Kavşağı 4'üncü kilometresinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Batı Kavşağı-İzmit Kandıra Kavşağı arasındaki Gültepe mevkisinde köprü prefabrik kiriş yerleştirilmesi çalışması nedeniyle Körfez Kavşağı ile İzmit Kandıra Kavşağı arası her iki yönde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D-100 yoluna yönlendiriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-36'ncı kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle 33-35'inci kilometrelerinde ulaşım Korkuteli-Antalya istikametinde iki yönlü sağlanıyor.

Kuşadası Söke yolunun 4-15'inci kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 33-35'inci kilometreleri arasında Baltalin Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Beyşehir-Konya yolunun 4-12'nci kilometreleri arasında yol yapım ve üstyapı onarım, Tokat-Niksar yolunun 49-50'nci kilometreleri arasında da yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden sağlanıyor.

Giresun-Trabzon yolunun 45-48'inci kilometreleri arasında Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA