Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarında durum
13.05.2020 08:02 | Son Güncelleme: 13.05.2020 08:02

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı Kavşağı-Kandıra Kavşağı arasındaki Gültepe mevkisinde alt geçit yapım çalışması nedeniyle Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşım istanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan Kavşağı-İmar Kavşağı yol ayrımı arasında Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Karapürçek Kavşağı-Havalimanı Kavşağı 10-11. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 22 Mayıs'a kadar Samsun ve İstanbul istikametleri yan yollar ve katılım kollları trafiğe kapatılarak ulaşım diğer kavşak kollarından sağlanıyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından yapılıyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44, Akseki-Manavgat yolunun 0-12, Anamur-Aydıncık yolunun (Aydıncık şehir geçişi) 51-54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10. kilometreleri ile 12-14. kilometrelerinde üst yapı yenileme ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Malatya-Hekimhan yolunun 63-65. kilometrelerindeki Tohma Köprüsü çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü yapılıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 65. kilometresinde meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara istikametinde şerit daraltılması yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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