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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
10.05.2020 08:48 | Son Güncelleme: 10.05.2020 08:48

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Adapazarı-Düzce yolunun 15-16. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında yapılan köprü çalışması nedeniyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya Kavşağı arasındaki Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Burada ulaşım, Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur Kavşağı 0-1. kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle Cengizhan mahallesi katılım yolu trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden yapılıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı-Yenişehir Ayrımı yolunun 1-4. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 34-36. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün ve yarın 09.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Elazığ-Bingöl yolunun 3-6. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-4. kilometrelerinde Beyşehir çevre yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tokat-Sivas yolunun (Tokat Çevre yolu) 17-18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerinde bağlantı yolu yapım çalışmaları nedeniyle Nevşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Aksaray istikametinden kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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