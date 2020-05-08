Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
08.05.2020 08:24 | Son Güncelleme: 08.05.2020 08:24

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Karapürçek-Havalimanı kavşakları 10-11. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Samsun istikametinde yan yol ve katılım kolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer kavşak kollarından sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşakları Gültepe mevkisindeki alt geçit çalışması sebebiyle Ankara yönü trafiğe kapatıldı, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Horasan-Karakurt-Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisinde yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle ulaşım alternatif güzergahlardan devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Havalimanı-Bağlum kavşakları 0-1. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Samsun istikametinde yan yol ve katılım kolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer kavşak kollarından gerçekleştiriliyor.

Söke-Milas yolunun 51-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 34-36. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması sebebiyle bugün 09.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Ankara-Konya yolunun 16. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu kapsamındaki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kapsamındaki üst geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 39-41. kilometrelerindeki patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle mayıs ayı süresince 07.00-23.00 saatlerinde yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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