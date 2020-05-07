Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
07.05.2020 08:36 | Son Güncelleme: 07.05.2020 08:36

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşakları 42-44. kilometrelerinde araç üst geçidi orta ayak imalat çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun her iki yönünde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım ikişer şeritten sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Basın Ekspres yolunda Mahmutbey Kavşağı'ndan Çobançeşme Kavşağı'na gidiş istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple 21.00-06.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılarak, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Horasan-Karakurt-Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisinde yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle ulaşım alternatif güzergahlardan devam ediyor.

Adapazarı-Karasu yolunun 16-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Sakarya yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerinde bağlantı yolu yapım çalışmaları dolayısıyla Nevşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Aksaray istikametinden kontrollü sürdürülüyor.

Beyşehir-Konya yolunun 4-12. kilometrelerinde yol yapım ve üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü izin veriliyor.

Elazığ-Ergani yolunun 20-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Siverek-Şanlıurfa yolunun 49-51. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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