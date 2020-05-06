Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Adapazarı-Düzce yolunun 15-16. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında köprü yapım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul yönünde kuzey taşıma sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 26-31. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden kontrollü sağlanıyor.

Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden iki yönlü devam ediyor.

Karacabey-Bursa yolunun 37-38. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55-56. kilometrelerinde drenaj sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu inşaatı dolayısıyla Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 65. kilometresindeki heyelan nedeniyle Ankara istikametinde şerit daraltılması yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-35. kilometrelerindeki yol çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş çevre yolu Hal Kavşağı'ndaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım yan yollardan kontrollü sürdürülüyor.

Hekimhan-Malatya yolunun 28-29. kilometrelerinde ulaşım Sarsap Tüneli'ndeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA