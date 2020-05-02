Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu yolunun 35-39'uncu kilometrelerindeki Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında sürdürülen alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım her iki yönde servis yolundan sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2'inci kilometrelerindeki Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11'inci kilometrelerindeki heyelan ıslah, Manavgat-Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 51-67'inci kilometreleri ve Çanakkale-Çan yolunun 11-14'üncü kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Malatya yolunun 91-93'üncü kilometreleri arasındaki köprülü kavşak, Ermenek-Mut yolunun 18-19'uncu kilometreleri ile Tosya-Osmancık yolunun 43-46'ıncı kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Artvin-Şavşat yolunun 24-35'inci kilometreleri arasında şev temizlik çalışmaları yapıldığından ulaşıma tek şeritten kontrollü olarak izin veriliyor.

Hakkari-Yüksekova yolunun 40-76'ıncı kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

Kaynak: AA