Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
01.05.2020 08:40 | Son Güncelleme: 01.05.2020 08:40

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Basın Ekspres yolunda Mahmutbey Kavşağı'ndan Çobançeşme Kavşağı'na gidiş istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle bugünden itibaren 3 gün 24 saat esasına göre, 4 Mayıs'tan itibaren de 21.00-06.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. Söz konusu kesimde sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yürütülen çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Horasan-Karakurt-Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisindeki Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması sebebiyle ulaşım alternatif güzergahlardan devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan Kavşağı (26-31. kilometreleri) üstyapı onarım çalışması nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım 4-22 Mayıs arasında diğer yönden kontrollü sürdürülülecek.

Mudurnu-Nallıhan yolunun 8-12. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım Göynük-Nallıhan yolu üzerinden sağlanıyor.

Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Artvin Erzurum yolunun 5-20. kilometrelerinde yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulamaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Burdur-Antalya yolunun 22-23. kilometrelerinde 'yol kenarı ağırlık denetim istasyonu' yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu çalışmaları kapsamında üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 65. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara istikametinde şerit daraltılması yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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