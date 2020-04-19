Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşakları 35. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar Kavşağı yol ayrımı arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kozan-Adana yolunun 46. kilometresindeki (Andız Burnu mevkisi) heyelan nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Amasya Çevre Yolu yapım çalışmaları nedeniyle farklı seviyeli kavşak imalatından dolayı, Amasya Otogar Kavşağı mevkisinde bölünmüş yol trafiğe kapatılırken, ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Artvin Erzurum yolunun 5-20. kilometrelerinde yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulamaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA