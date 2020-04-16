Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-Kozyatağı kavşakları 3-4. kilometrelerinde (Atatürk Mahallesi mevkisi) üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Manisa-İzmir yolunda, Sabuncubeli Tüneli'nin Manisa tarafında bulunan bağlantı yolunda heyelan ıslah çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple ulaşım tünel içinden devam ediyor. Tehlikeli madde taşıyan ve gabarisi yüksek araçlar ise İzmir-Turgutlu yoluna yönlendiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

İnönü-Eskişehir yolunun 0-2. kilometrelerinde Mezit-8, Mezit-10 köprülerinin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kumluca-Antalya yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometresindeki (Kopmuş Tüneli mevkisi) heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 65. kilometresindeki heyelan nedeniyle Ankara istikametinde şerit daraltılması yapılıyor. Bu sebeple ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA