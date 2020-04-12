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Nallıhan, Marmaris, Marmara, Ortaca, Ekonomi

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

12.04.2020 08:10 | Son Güncelleme: 12.04.2020 08:10
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolunun bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 23-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldığından, geçişler diğer bölümden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Mudurnu-Nallıhan yolunun 8-12. kilometrelerinde heyelan meydana geldiğinden, Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım Göynük-Nallıhan yolu üzerinden devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Kumluca-Antalya yolunun 20-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kahramanmaraş Çevre yolu Hal Kavşağı üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım yan yollardan kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Reşadiye-Niksar yolunun 29. kilometresinde heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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