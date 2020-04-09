Kara yollarında durum Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-Kozyatağı kavşakları 3-4. kilometrelerinde (Atatürk Mahallesi mevkisi) üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler, diğer şeritlere yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-İmes kavşaklarında da ilave üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Adapazarı-Kaynarca yolunun 30-31. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Kaynarca istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Karacabey-Bursa yolunun 37-38. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Manisa-İzmir yolunun 17-18. kilometrelerinde, Sabuncubeli Tüneli'nin Manisa istikametindeki istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.

Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 26-30. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Akseki-Manavgat yolunun 34-36. kilometrelerinde belirli aralıklarla patlatmalı kazı çalışması yapılıyor. Bu nedenle yolun bazı bölümleri geçici olarak trafiğe kapatılıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 24. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA