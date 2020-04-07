Kara yollarında durum
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-İmes kavşaklarındaki ilave üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar yol ayrımı Cengizhan Mahallesi katılım kolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Mudurnu-Nallıhan yolunun 8-12. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım Göynük-Nallıhan yollarından sürdürülüyor.
Tokat-Sivas yolunun 17-18, Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 14-20, Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-6, Sorgun-Çekerek yolunun 45-48 ve 50-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 19. kilometresindeki Yenice Köprülü Kavşağı'nda yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Giresun-Dereli yolunun 34. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Artvin-Şavşat yolunun 1. kilometresindeki heyelan tehlikesi sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Kaynak: AA