Kara yollarında durum Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-Kozyatağı Kavşağı 3-4'üncü kilometreleri arasındaki Atatürk Mahallesi mevkisindeki çalışmalar nedeniyle her iki istikamette sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-İmes Kavşağı arasında yapılacak ilave üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü veriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar Kavşağı yol ayrımı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı-Yenişehir ayrımı yolunun 1-4'üncü kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 23-24'üncü kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak geçişler diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 33-35'inci kilometreleri arasında Baltalin Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21'inci kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21'inci kilometreleri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 35-38'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA