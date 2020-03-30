Kara yollarında durum Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Niğde Otoyolu inşaatı kapsamında Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karakeçili-Kulu yolunun 34-36. kilometrelerinde Niğde Otoyolu'na yönelik köprülü kavşak çalışması sebebiyle ulaşım her iki yönde servis yollarından devam ediyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları Cengizhan Mahallesi katılım kolundaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Adapazarı-Kaynarca yolunun 30-32. kilometrelerindeki Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları yapımı nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 34-37. kilometrelerindeki (Nizip ve Birecik geçişlerinde) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mudurnu-Nallıhan yolunun 8-12. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım, Göynük-Nallıhan yolları üzerinden sağlanıyor.

Çorum-Alaca yolunun 5-17. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Artvin-Şavşat yolunun 24-35. kilometrelerindeki şev temizlik çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor. Yol kısa süreli aralıklarla ulaşıma kapatılıyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 30-36. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım Bayat Bademleri-Termessos Kavşağı ve eski Antalya-Korkuteli yolundan gerçekleştiriliyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA