Kara yollarında durum
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Karakeçili, Nallıhan, Kırşehir, Aksaray, Güncel

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

30.03.2020 08:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 08:14
Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Niğde Otoyolu inşaatı kapsamında Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karakeçili-Kulu yolunun 34-36. kilometrelerinde Niğde Otoyolu'na yönelik köprülü kavşak çalışması sebebiyle ulaşım her iki yönde servis yollarından devam ediyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları Cengizhan Mahallesi katılım kolundaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Adapazarı-Kaynarca yolunun 30-32. kilometrelerindeki Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları yapımı nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 34-37. kilometrelerindeki (Nizip ve Birecik geçişlerinde) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mudurnu-Nallıhan yolunun 8-12. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım, Göynük-Nallıhan yolları üzerinden sağlanıyor.

Çorum-Alaca yolunun 5-17. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Artvin-Şavşat yolunun 24-35. kilometrelerindeki şev temizlik çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor. Yol kısa süreli aralıklarla ulaşıma kapatılıyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 30-36. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım Bayat Bademleri-Termessos Kavşağı ve eski Antalya-Korkuteli yolundan gerçekleştiriliyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

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