Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne-İstanbul yolunun 24-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan tehlikesi sebebiyle Mengen-Yeniçağa istikameti 23-25. kilometreler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Akseki-Manavgat-Alanya ayrımı yolunun 34-36. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması yapılıyor. Bu sebeple yol 09.00-18.00 saatlerinde geçici aralıklarla ulaşıma kapatarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Uşak-Gediz-Çavdarhisar yolunun 55-66. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Artvin-Erzurum yolunun 5-20. kilometrelerindeki yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulamaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Fatsa-Ordu yolunun 36-37. kilometrelerinde (Ordu şehir geçişi) şev akması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerindeki tünel yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İspir-Erzurum yolunun 14-15, Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki muhtelif yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA