Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Altınova-Kılıç kavşakları 3-4. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-İmes kavşaklarındaki üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Muğla-Kale yolunun 36-41, Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 34-37, Kayseri-Sivas yolunun 19-21, Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Mudurnu-Nallıhan yolunun 8-12. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım Göynük-Nallıhan yollarından yapılıyor.
Ünye-Fatsa yolunun 0-14. kilometrelerindeki köprülerde genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Elazığ-Bingöl yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Silopi-Habur yolunun 35-36. kilometrelerinde Telkabin Köprüsü'nün bağlantı yolları yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Kaynak: AA