Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

17.03.2020 08:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:18
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.


Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Altınova-Kılıç kavşakları 3-4. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur kavşakları 0-1. kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle Cengizhan Mahallesi katılım yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden sürdürülüyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu inşaatı kapsamında Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Ünye-Fatsa yolunun 0-14. kilometrelerindeki köprülerde genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kürtün-Gümüşhane yolunun 45-47. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-35. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl yolunun 1. kilometresindeki Akiniş Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

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