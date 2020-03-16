Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Altınova-Kılıç kavşakları 3-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur kavşakları 0-1. kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle Cengizhan Mahallesi katılım yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu çalışmaları kapsamında üst geçit yapımı nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 23-25. kilometrelerinde heyelan tehlikesi dolayısıyla Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 30-36. kilometrelerinde (Bayat Bademleri-Termossos kavşakları) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım eski Antalya-Korkuteli yolundan sürdürülüyor.

Antakya-Yayladağı-Suriye sınırı yolunun 36-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 39-41. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle yol 10.00-16.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Kaynak: AA