Kara yollarında durum
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Orhangazi, Altınova, Pozantı, Ankara, Güncel

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

16.03.2020 08:16 | Son Güncelleme: 16.03.2020 08:16
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Altınova-Kılıç kavşakları 3-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur kavşakları 0-1. kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle Cengizhan Mahallesi katılım yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu çalışmaları kapsamında üst geçit yapımı nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 23-25. kilometrelerinde heyelan tehlikesi dolayısıyla Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 30-36. kilometrelerinde (Bayat Bademleri-Termossos kavşakları) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım eski Antalya-Korkuteli yolundan sürdürülüyor.

Antakya-Yayladağı-Suriye sınırı yolunun 36-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 39-41. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle yol 10.00-16.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Kaynak: AA

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Manşet

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