Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey Kavşağı 35'inci kilometresinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bursa-İnegöl yolunun birinci kilometresindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Manisa-İzmir yolunun 17-18'inci kilometrelerinde bulunan Sabuncubeli Tüneli'nde Manisa istikametinde istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı. Trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46'ncı kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7'nci kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.
Turhal-Tokat yolunun 37'nci kilometresindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım servis yolundan veriliyor.
Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48'inci kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Trabzon-Rize yolunun 1'inci kilometresinde (KTÜ C Kapısı mevkisi) bulunan yaya üst geçidinde bakım onarım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor.
Ünye-Fatsa yolunun 0-14'üncü kilometrelerinde bulunan köprülerde genleşme derzi bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor
Göle-Ardahan yolunun 29-31'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kaynak: AA