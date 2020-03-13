Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşakları 35. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara-Konya yolunun 14. kilometresindeki Ankara-Niğde Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 32-44, Turgutlu-Salihli yolunun 45-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Bursa-Karacabey yolunun 35-36. kilometrelerinde Karadere Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Osmaniye-Nurdağı yolunun 45-65, Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 26-30. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 30-36. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım Bayat Bademleri-Termessos kavşakları ile eski Antalya-Korkuteli yolu servis yolundan sağlanıyor.
Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 64-66. kilometrelerinde (Kozlu şehir geçişi) Kozlu Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kaynak: AA