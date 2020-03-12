Kara yollarında durum
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Altınova-Kılıç kavşakları 3-4. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur Kavşakları 0-1. kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle Cengizhan Mahallesi katılım yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden sağlanıyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları kesiminde, Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Adapazarı-Kaynarca yolunun 30-32. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Silifke-Mersin yolunun 53. kilometresindeki Tömük (Karakız) Köprüsü mevkisinde yaklaşım dolgusu tamiratı nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 12. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-35, Kürtün-Gümüşhane yolunun 45-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Turhal-Tokat yolunun 37. kilometresinde havalimanı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Kaynak: AA