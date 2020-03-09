Kara yollarında durum
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Anadolu Otoyolu, Karacabey, Bursa, İzmir, Güncel

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

09.03.2020 08:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 08:14
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu Batı kavşakları 0-1. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşakları 22. kilometresindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı-Yenişehir ayrımı 1-4. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Manisa-İzmir yolunun 17-18. kilometrelerindeki Sabuncubeli Tüneli'nin Manisa istikametinde istinat duvarı yapım çalışmaları dolayısıyla bir şerit trafiğe kapatıldı.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale-Çan yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları kapsamında sol şeritte daraltmaya gidiliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 46. kilometresindeki patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle saat 17.00'ye kadar yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 23-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 51-54. kilometrelerindeki (Aydıncık şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nde bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

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