Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu Batı kavşakları 0-1. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşakları 22. kilometresindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı-Yenişehir ayrımı 1-4. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Manisa-İzmir yolunun 17-18. kilometrelerindeki Sabuncubeli Tüneli'nin Manisa istikametinde istinat duvarı yapım çalışmaları dolayısıyla bir şerit trafiğe kapatıldı.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale-Çan yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları kapsamında sol şeritte daraltmaya gidiliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 46. kilometresindeki patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle saat 17.00'ye kadar yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 23-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 51-54. kilometrelerindeki (Aydıncık şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nde bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA