Kara yollarında durum
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Polis Akademisi, Turhal, Tokat, Güncel

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

08.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 09:04
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Polis Akademisi kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Karataş Viyadüğü'nde üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun havalimanı istikametindeki 2 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer 2 şeritten kontrollü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşakları 35. kilometresindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kuşadası-Söke yolunun 4-15. kilometrelerindeki (Kuşadası şehir geçişi) muhtelif kesimlerde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde heyelan tehlikesi bulunuyor. Bu sebeple yolun Mengen-Yeniçağa istikametinde 23-25. kilometreleri trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 30-36. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yollarına (Bayat Bademleri-Termessos kavşakları ve eski Antalya-Korkuteli yolu) yönlendiriliyor.

Turhal-Tokat yolunun 37. kilometresinde havalimanı kavşağı yapımı nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü (Tokat-Turhal istikameti) taşıt trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma bölünmüş yolun diğer bölümünden (Turhal-Tokat istikameti) iki yönlü izin veriliyor.

Of-Çaykara-Karaçam yolunun 40. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Çekerek-Çiğdemli-Sorgun yolunun 45-48 ve 50-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gökçebey-Yenice-Karabük yolunun 40-41. kilometrelerinde (Bolkuş Tüneli mevkisi) şev yüzeylerinde çelik ağ onarımı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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