Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Polis Akademisi kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Karataş Viyadüğü'nde üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun havalimanı istikametindeki 2 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer 2 şeritten kontrollü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşakları 35. kilometresindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kuşadası-Söke yolunun 4-15. kilometrelerindeki (Kuşadası şehir geçişi) muhtelif kesimlerde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde heyelan tehlikesi bulunuyor. Bu sebeple yolun Mengen-Yeniçağa istikametinde 23-25. kilometreleri trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 30-36. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yollarına (Bayat Bademleri-Termessos kavşakları ve eski Antalya-Korkuteli yolu) yönlendiriliyor.

Turhal-Tokat yolunun 37. kilometresinde havalimanı kavşağı yapımı nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü (Tokat-Turhal istikameti) taşıt trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma bölünmüş yolun diğer bölümünden (Turhal-Tokat istikameti) iki yönlü izin veriliyor.

Of-Çaykara-Karaçam yolunun 40. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Çekerek-Çiğdemli-Sorgun yolunun 45-48 ve 50-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gökçebey-Yenice-Karabük yolunun 40-41. kilometrelerinde (Bolkuş Tüneli mevkisi) şev yüzeylerinde çelik ağ onarımı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA