Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerinde (Selimpaşa mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 29-30. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Akşehir-Yunak yolunun 0-9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Karakurt-Kağızman yolunun 22-36. kilometrelerindeki Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, ulaşım Kars-Karakurt ve Kars-Kağızman güzergahlarından gerçekleştiriliyor.
Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde, Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Niksar-Tokat yolunun 22-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Hekimhan-Malatya yolunun 28-29. kilometrelinde Sarsap Tüneli'nde yürütülen bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Siverek-Şanlıurfa yolunun 49-51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kaynak: AA