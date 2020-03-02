Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onu kavşakları 0-1. kilometrelerinde Cengizhan Mahallesi katılım yolu trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden sağlanıyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Karakurt-Kağızman yolunun 22-36. kilometrelerinde Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım Kars-Karakurt ve Kars-Kağızman güzergahlarından gerçekleşiyor.
Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 19. kilometresinde Yenice Köprülü Kavşağı'nda yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Şebinkarahisar-Suşehri yolunun 7-15, Siverek-Şanlıurfa yolunun 49-51, Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 32-35. kilometrelerinde Kemalpaşa, Üçkardeşler1, Üçkardeşler2, Sarp1, Sarp2 ve Sarp3 tünellerinde bakım onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleşiyor.
Kuşadası Söke yolunun 4-15. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Kaynak: AA