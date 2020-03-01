Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle Karakurt-Kağızman yolunun 22-36. kilometreleri trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Kars-Karakurt ve Kars-Kağızman güzergahlarından sürdürülüyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 35. kilometresinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Manisa-İzmir yolunun 17-18. kilometrelerinde Sabuncubeli Tüneli'nin Manisa istikametindeki bir şeridi istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 23-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılırken, geçişlere diğer bölümden çift yönlü izin veriliyor.
Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kürtün-Gümüşhane yolunun 45-47. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 12-13. kilometresinde heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Fatsa-Ordu yolunun 36-37 kilometrelerinde (Ordu şehir geçişi) şev akması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Kaynak: AA