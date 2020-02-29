29.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 29.02.2020 09:02

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle Karakurt-Kağızman yolunun 22-36. kilometreleri trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Kars-Karakurt ve Kars-Kağızman güzergahlarından gerçekleştiriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı kolları yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İyidere-Rize-Çayeli yolunun 15-16. kilometrelerinde (Rize şehir geçişi) üst geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Manavgat-Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 32-51, Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46, Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 13-20 ve Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: AA