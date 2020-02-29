Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle Karakurt-Kağızman yolunun 22-36. kilometreleri trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Kars-Karakurt ve Kars-Kağızman güzergahlarından gerçekleştiriliyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı kolları yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İyidere-Rize-Çayeli yolunun 15-16. kilometrelerinde (Rize şehir geçişi) üst geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Manavgat-Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 32-51, Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46, Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 13-20 ve Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Kaynak: AA