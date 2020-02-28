28.02.2020 08:42 | Son Güncelleme: 28.02.2020 08:42

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Karakurt-Kağızman yolunun 22-36. kilometrelerinde Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Kars-Karakurt ve Kars-Kağızman güzergahlarından sağlanıyor.

İstanbul-Kocaeli yolunun Gebze Doğu Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Mudurnu-Nallıhan yolunun 8-12. kilometreleri heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı. Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım, Göynük-Nallıhan yollarından gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 23. kilometresinde Yoroz Tüneli'ndeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Reşadiye-Niksar yolunun 29. kilometresindeki (Çakmak mevkisi) heyelan nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-35 kilometreleri ile Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 40. kilometresindeki üst geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA