Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Karakurt-Kağızman yolunun 22-36. kilometrelerinde Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Kars-Karakurt ve Kars-Kağızman güzergahlarından sağlanıyor.
İstanbul-Kocaeli yolunun Gebze Doğu Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Mudurnu-Nallıhan yolunun 8-12. kilometreleri heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı. Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım, Göynük-Nallıhan yollarından gerçekleştiriliyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 23. kilometresinde Yoroz Tüneli'ndeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.
Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Reşadiye-Niksar yolunun 29. kilometresindeki (Çakmak mevkisi) heyelan nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 32-35 kilometreleri ile Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Yıldızeli-Sivas yolunun 40. kilometresindeki üst geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kaynak: AA